Mariglianella, consiglio comunale: sì a salvaguardia di bilancio e consulte. Sindaco Russo presenta linee programmatiche di mandato

Riceviamo dall’ufficio stampa del Comune di Mariglianella e condividiamo.

Lunedì 30 novembre 2020 è stato svolto il Consiglio Comunale di Mariglianella con modalità a distanza tramite videoconferenza mediante piattaforma Zoom in streaming, come da convocazione prima e conduzione dopo, effettuata dal Presidente del civico consesso, Tommaso Esposito. Il Consiglio Comunale ha preso atto della “Presentazione linee programmatiche del mandato ai sensi dell’art 10, comma 3, del vigente statuto comunale” fatta dal Sindaco, Dott. Arcangelo Russo. Il Consiglio Comunale ha espresso le congratulazioni e l’augurio di buon lavoro all’Assessore al Bilancio, Dott.ssa Valentina Rescigno, entrata a far parte anche del Consiglio della Città Metropolitana di Napoli.

Durante i lavori consiliari, svolti con l’assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Raffaela Di Maio, dopo la relazione dell’Assessore al Bilancio, Dott.ssa Valentina Rescigno, è stata approvata la “Salvaguardia degli equilibri di bilancio art 193 comma 2 TUEL e variazione al bilancio”.

Fra gli altri punti all’ordine del giorno è stata trattata e approvata, la “Modifica art. 39 dello Statuto Comunale. Istituzione di Consulte quali Organismi di Partecipazione Popolare”. Il relatore Consigliere Comunale, Capogruppo della Maggioranza, Giovanni Corbisiero aveva nei giorni precedenti indirizzato al Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, la “Proposta di modifica dello Statuto Comunale” al fine di istituire “Consulte quali organismi di partecipazione popolare su specifiche tematiche della vita amministrativa del Comune di Mariglianella” e di conseguenza lo stesso Sindaco Russo ha dato mandato all’ufficio competente dell’Area Amministrativa, con il Responsabile Dott. Francesco Principato, a concretizzare le procedure finalizzate alla preparazione degli atti divenuti oggetto di discussione del competente Consiglio Comunale che con il voto unanime dei presenti ha espresso la sua approvazione in merito.

Nella vita politico-amministrativa di un Ente Locale è previsto l’organismo della Consulta quale forma, luogo e metodo democratico per giungere ad intese, far crescere la programmazione, alimentare la conoscenza, sviluppare il confronto, praticare condivisi percorsi per l’organizzazione e la verifica di iniziative di interesse generale, frutto di una matura azione di raccordo tra l’Istituzione Locale e la Società, nelle sue varie e distinte espressioni associative: culturale, sportiva, civile, religiosa, del volontariato e del privato sociale.

Il Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, ha dichiarato «la soddisfazione per aver illustrato le linee programmatiche del mio mandato amministrativo con l’attento ascolto di tutti i Consiglieri Comunali che ringrazio. In piena sintonia con queste linee, nel corso dei lavori consiliari, abbiamo approvato la modifica dell’articolo 39 dello Statuto Comunale. Ringrazio per questo il nostro Capogruppo in Consiglio Comunale, il Consigliere Giovanni Corbisiero, che prima mi ha segnalato cogliendo la lungimiranza di questa Amministrazione Comunale che ho il piacere, l’onore e l’onere di guidare, e poi ha brillantemente trattato l’argomento durante i lavori consiliari. Infine rivolgo un plauso a tutti i Consiglieri Comunali, di Maggioranza e di Minoranza, che con me hanno condiviso l’unanime approvazione dello specifico punto all’ordine del giorno che da oggi permetterà l’istituzione delle Consulte, presso il Comune di Mariglianella, quali organismi di partecipazione popolare».