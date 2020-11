Marano di Napoli: Carabinieri arrestano 6 persone per lesioni, violenza privata e estorsione aggravate dal metodo mafioso

A Marano di Napoli i Carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 persone, di cui 4 in carcere e 2 agli arresti domiciliari. I soggetti sono ritenuti gravemente indiziati di lesioni, violenza privata e estorsione (solo per uno degli indagati), aggravate dal metodo mafioso, volendo affermare la forza e il controllo del territorio del clan “Orlando”.

Le indagini hanno permesso di ricostruire il coinvolgimento degli arrestati nel pestaggio di un cittadino albanese avvenuto nel comune di Marano nel febbraio del 2018. La vittima, accusata dal clan di aver picchiato la ex compagna, poi divenuta la donna di un uomo del clan, venne invitato con un escamotage all’interno di una palestra di Marano, di proprietà di uno degli indagati, dove ad attenderlo erano presenti tutti gli arrestati.

Questi lo aggredirono brutalmente con calci e pugni, intimandogli di andare via da Marano. Non potendo denunciare il pestaggio, per paura di ulteriori ritorsioni, al fine di riacquistare la propria serenità e quello dei propri cari, fu costretto a versare un compenso in denaro, “un regalo”, alla criminalità organizzata locale.