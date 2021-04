Riceviamo e pubblichiamo dal Priore del Santuario di Madonna dell’Arco

Carissimi,

già nei giorni scorsi con una precedente lettera vi ho comunicato che il 570° pellegrinaggio del Lunedì in Albis al Santuario di Madonna dell’Arco, in ottemperanza a quanto previsto per la limitazione ed il diffondersi della pandemia legata al Covid – 19, non si sarebbe svolto.

Tuttavia, leggo sui social e sulla stampa l’intenzione di alcuni gruppi di persone di voler venire meno a quanto imposto dall’Ordinanza Regionale e a quanto il Rettore del Santuario in accordo con il Segretario dell’Ufficio Battenti, sig. Antonio Del Giudice e i suoi delegati e il Presidente Diocesano delle U.C.O della Diocesi di Napoli, sig. Pasquale Oliviero con i suoi delegati di comune accordo con le Autorità Civili competenti hanno deciso e promulgato.

Pertanto sono a richiamare tutti voi al pieno e assoluto rispetto di quanto imposto dalle Autorità Civili e Militari competenti e a tal proposito voglio ribadire che:

Il Santuario di Madonna dell’Arco resterà chiuso per l’accesso dei fedeli fino al 7 aprile 2021;

L’intera area del Santuario dalla Domenica di Pasqua fino al martedì mattina sarà presidiata dalle forze dell’Ordine che ne impediranno anche solo il passaggio;

Tutte le strade che portano al Santuario e alla zona di Sant’Anastasia denominata Frazione di Madonna dell’Arco saranno presidiate dalle forze dell’ordine;

È assolutamente vietato organizzarsi per raggiungere il Santuario in qualsiasi forma e modo, anche privatamente;

È fatto assoluto divieto a tutte le Associazioni, in accordo con la Segreteria dell’Ufficio Battenti del Santuario e con la Presidenza Diocesana delle UCO di Napoli organizzare qualsiasi tipo di manifestazione legata al culto della Madonna dell’Arco.

Carissimi, il primo modo in cui siamo chiamati a dimostrare la nostra devozione alla Mamma dell’Arco è il rispetto delle regole per la prevenzione del contagio dal Covid-19.

Ci sentiremo uniti gli uni agli altri, e vivremo il nostro pellegrinaggio dalle nostre case, collegandoci tutti sulla pagina del Santuario e seguendo la diretta della Santa Messa che sarà celebrata Lunedì 5 aprile alle ore 3.00.

P. Alessio Maria Romano Rettore del Santuario

