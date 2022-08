Macellaio muore a 37 anni, Brusciano sotto choc: rinviata l’alzata del Giglio

BRUSCIANO – La comunità di Brusciano è stata colpita al cuore da un grave lutto. E’ venuto a mancare ad appena 37 anni Salvatore Mocerino, giovane macellaio, conosciuto ed amato ad tutti in paese.

Il sindaco Giacomo Romano in segno di lutto ha rinviato a domani l’alzata del Giglio che dovea tenersi oggi: “Francamente non riteniamo giusto, in un giorno di dolore che vedrà i funerali del nostro Salvatore, festeggiare con il momento che tanto aspettiamo da anni.

Pertanto l’evento della alzata della borda è posticipata a Sabato 20 agosto alle 18,30 presso via Semmola altezza farmacia Cava!”

Decine i ricordi e i messaggi di cordoglio sui social: “L’Associazione AICAST esprime le più sentite condoglianze alla Famiglia Mocerino per la scomparsa improvvisa del Caro Salvatore ..Salvatore era un giovane commerciante (macellaio) bruscianese. Una persona piena di vita, solare ed educata….R.I.P. resterai sempre nei cuori di chi ti ha conosciuto!”