Lutto a Torre del Greco: muore schiacciato dal trattore mentre lavorava

Un dramma, quello accaduto ieri a Torre del Greco, che ha portato il lutto in tutta la città.

Domenico Izzo, 67enne del luogo, è stato ritrovato morto schiacciato da trattore su cui stava lavorando in una zona agricola situata in via Montagnelle. L’uomo era considerato un esperto del mestiere, motivo per cui non si spiega ancora la dinamica dell’incidente. A scoprire il corpo sono stati i proprietari della zona agricola che, non sentendo più rumori e non avendo notizie dell’uomo, sono andati a controllare. Arrivati sul posto, hanno subito notato il trattore ribaltato e il corpo dell’operaio che si trovava sotto il mezzo. Sono poi accorsi le forze dell’ordine e i soccorsi, ma purtroppo per il 67enne non c’era più nulla da fare.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire cosa sia accaduto a Domenico. La salma è stata sequestrata dalla Procura di Torre e si attende lo svolgimento di un esame autoptico.