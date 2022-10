L’urlo del Cholito tiene tutti dietro: Napoli primo di personalità

Dopo la clamorosa vittoria in Champions League contro l’Ajax, torna la Serie A e nel posticipo delle 18 il Napoli vince in casa della Cremonese per 1-4. Il risultato può far pensare ad una partita semplice per gli uomini di Spalletti, ma in realtà è stata necessaria tutta la qualità e la grinta a disposizione per portarla a casa, dilagando solo nel finale.

Ancora una volta il Cholito Simeone si conferma uomo dei gol pesanti, dopo quello siglato al Milan, sempre di testa su assist del “Maestro” Mario Rui, a sua volta autore dell’ennesima ottima prestazione in stagione. Questa rete conferma l’enorme salto di qualità, in termini quantomeno di freddezza sotto porta, fatto con il mercato, rispetto a Petagna.

Menzione d’onore per Olivera, autore dell’ultimo gol, che si sta ritagliando sempre maggior spazio e sta mostrando di essere (al momento) un’alternativa importante, che permette a Mario Rui di rifiatare e di mantenere un alto livello nelle prestazioni. Grazie a questo successo il Napoli è da solo in testa alla classifica, in virtù anche del pareggio tra Udinese e Atalanta di questo pomeriggio, ma quello che maggiormente rassicura è la forza mentale di questa squadra: in altre stagioni partite del genere probabilmente non sarebbero state vinte.