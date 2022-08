L’ultimo saluto a Vincenza, morta dopo il parto: “Seguici da lassù”

Grande commozione per i funerali di Vincenza Donzelli, la 43enne morta il 13 agosto dopo il parto a causa di complicazioni ancora non rese note.

Le esequie della donna si sono tenute questa mattina presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone. Tantissimi i presenti, tra familiari, amici, conoscenti o anche solo persone che hanno voluto ricordare la scomparsa di Vincenza avvenute in circostanze drammatiche e ancora da chiarire. Un dolore profondo ma composto quello della famiglia della donna che han preferito restare nella riservatezza del proprio sconforto nel giorno dell’ultimo saluto alla donna.

Una tragedia racchiusa nella lettera struggente del fratello di Enza, Gianluca, famoso chef tornato solo nell’ultimo periodo in Italia per restare vicino alla sorella durante il parto. Un amore naturale e profondo, quello che legava da sempre i due fratelli, che nemmeno la distanza aveva affievolito e che riusciva a dare conforto nel momento del bisogno. “Niente Ci seguirai dall’alto come un angelo” afferma commosso Gianluca che ricorda alcuni aneddoti di un’infanzia vissuta nel pieno della felicità insieme alla sua amata sorella e promette di essere una spalla per quel figlio che purtroppo non conoscerà mai la sua mamma.

Le indagini sull’inchiesta aperta sulla morte di Vincenza sono ancora in corso: cartelle, atti e fascicoli clinici sono ora nella mani della Magistratura di Napoli che dovrà dichiarare ufficialmente la causa della morte della donna.