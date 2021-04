Riceviamo e pubblichiamo dall’Associazione Love For Sant’Anastasia

Una scelta improvvisa e irragionevole che invece di premiare volontari impegnati ad aiutare tante famiglie in difficoltà li penalizza. “L’amministrazione comunale di Sant’Anastasia ha “cacciato” la nostra associazione dai locali di proprietà comunale, senza preavviso, senza motivazione ..senza alternative”, spiegano i responsabili dell’associazione.

Love for S.Anastasia nasce nel 2015 dalla volontà di Mimmo De Simone e Susy Rea , due anastasiani che decidono fosse arrivato il momento di creare qualcosa che nel loro paese non era mai esistito: un’associazione no profit di beneficenza e volontariato.

La Love for si occupa essenzialmente di famiglie in condizioni di disagio, minori a rischio , neomamme con gravidanze a rischio , settimanalmente si occupa di mensa per I senza fissa dimora , sostiene fondazioni nazionali , è stata attiva durante I terromoti di amatrice e norcia e addirittura per il terremoto in croazia riuscendo a portare personalmente sul posto aiuti primari alla popolazione .

Da oltre 6 anni punto di riferimento per gli anastasiani l’associazione è riuscita a sensibilizzare la popolazione alla politica del “è nel donare che ricevi ” .

Da alcuni anni per le loro attività sono ospiti presso un locale comunale nel quale circa 3 volte a settimane vengono ritirati abiti, alimenti e accessori che sono destinati alle famiglie In difficoltà .

Da circa 2 anni presso la loro sede hanno attivato tramite l’Associazione A.M O una servizio di assistenza ai malati oncologici , con il taxi solidale e altre attività per coloro che combattono questa battaglia.

Il giorno 15 maggio a tutto ciò sarà messa la parola FINE !!!!

Dal 15 maggio le famiglie non avranno più assistenza , dal 15 maggio le fasce deboli di Sant’anastasia ( con cui I volti noti si riempono la bocca) torneranno nell’oblio …nel dimenticatoio .

Dalla Love For aggiungono che: “non ci arrenderemo, combatteremo per proteggere I diritti di chi dal Comune viene spesso dimenticato, ma da noi mai. Il bene non può essere fermato dal Comune, dall’Amministrazione, dagli assessori….il BENE non conosce fine.

La Love for non può e non deve chiudere”.

