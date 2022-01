“Lo sport di tutti i quartieri”, La Masseria Fitness lancia a Ottaviano piano per togliere ragazzi da strade e tablet

È stato presentato questa mattina presso il Comune di Ottaviano il progetto de La Masseria Fitness A.S.D. di Piazzolla di Nola, “SPORT DI TUTTI QUARTIERI” – “Presidiamo la nostra terra“, che ha come scopo principale l’inclusione sociale attraverso la pratica dello sport.

Selezionata insieme ad altre 22 associazioni in tutta Italia, La Masseria Fitness, da sempre attenta al binomio sport-salute, ha deciso di partecipare al progetto per promuovere la pratica dello sport in tutti i quartieri del paese. In partnership con il Comune di Ottaviano, la Parrocchia di San Gennarello di Ottaviano, l’Istituto Professionale Alberghiero di Stato de Medici e Il Meglio della Scherma Vesuviana, l’obiettivo di tale progetto è promuovere la pratica dello sport come prevenzione della devianza, ovvero permettere agli individui di crescere ed educarsi attraverso lo sport. Come ha ribadito anche il dott. Francesco Nappo, Presidente dell’Associazione Masseria FITNESS A.S.D, i benefici a lungo termine della pratica sportiva sono ormai ben risaputi e, proprio per questo, è importante intervenire nello specifico in aree di disagio sociale e nei quartieri periferici per prevenire l’emarginazione sociale, la criminalità e la povertà educativa; bisogna offrire un presidio sportivo, educativo e sociale alla comunità di quartiere, che diventi un centro di riferimento e aggregazione sul territorio; inoltre, è importante promuovere stili di vita sani ed equilibrati tra la popolazione con lo scopo di migliorare le condizioni di salute degli individui e supportare il benessere psico-fisico; e, infine, supportare le ASD/SSD che operano in contesti territoriali disagiati, favorendo sinergie di scopo e di risorse attraverso collaborazioni tra sistema sportivo e Istituzioni, Enti locali e Terzo settore.

Inoltre, com’è stato specificato più volte durante la presentazione anche dalla Dottoressa Merenda, Dirigente regionale di Sport e Salute, l’obiettivo generale è abbattere le barriere economiche di accesso allo sport e garantire il diritto allo sport che è, o meglio, dovrebbe essere di tutti, anche grazie alla collaborazione con la Parrocchia di San Gennarello che è un punto di riferimento di interazione sociale.

In questo senso, la valorizzazione del territorio è uno step fondamentale e con l’intervento dell’amministrazione comunale, come ha specificato l’Assessore Biagio Simonetti, è possibile investire sullo sport soprattutto in favore delle nuove generazione che rappresentano il futuro della cittadinanza.

Con la sinergia tra Enti, Istituzioni e Sistema Sportivo, è possibile costruire una rete sociale inclusiva che possa diventare un luogo di appartenenza e accettazione delle diversità di ogni singolo individuo e che, con la collaborazione di ogni quartiere, possa finalmente virare verso la massima inclusione sociale che è da sempre il dogma assoluto dello sport.