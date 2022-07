Litorale domizio come il Mar Rosso: effetto alghe spaventa bagnanti

E’ scattato l’allarme mare sul Litorale Domizio dove le acque da diverse giorni sono state invase da alghe che hanno conferito al mare un colore tra il bruno ed il rossiccio.

Diverse sono state le segnalazioni in merito giunte al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. In particolare, si registrano anomalie a Mondragone e a Baia Felice.

“Abbiamo chiesto ad Arpac di effettuare dei test.”- ha dichiarato il consigliere Borrelli- ”Bisogna capire in fretta se si tratti di un fenomeno “naturale”, magari legato alle alte temperature, oppure se alla base vi sia un problema più grave e legato all’inquinamento. Attendiamo dei riscontri. In ogni caso bisogna sempre tenere i riflettori sulla questione mare che è un bene che va tutelato anche per incentivare il turismo.”