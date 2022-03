Le campagne del Nolano trasformate in discariche abusive e bivacco per giovani

NOLA – Nel nolano una zona di campagna è stata trasformata in una sorta di discarica abusiva a cielo aperto. La situazione è stata segnalata da un cittadino al Consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli attraverso un filmato.

L’area in questione, che si trova in via Ruggero Leoncavallo, tra Nola e Cimitile, è invasa da immondizia di ogni sorta, tra cui anche pneumatici, e sembrerebbe che sia anche una zona di bivacco in quanto diverse bottiglie vuote di birra sono state ritrovate appoggiate su un muretto.

“Abbiamo segnalato la situazione alle Autorità richiedendo urgenti interventi di bonifica ma altrettanto importante è prevedere il monitoraggio e l’installazione di foto-trappole soprattutto nelle aree isolate, lontane da sguardi indiscreti, che vengono utilizzate come discariche da incivili e criminali. Senza misure preventive e l’inasprimento delle pene previste, sarà molto complicato porre un freno a questi reati ambientali e presto la situazione sfuggirà completamente al controllo.” ha commentato il Consigliere Borrelli.