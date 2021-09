POMIGLIANO D’ARCO – Raffica di controlli a bar e ditte tra Pomigliano e Castello di Cisterna.

A Castello di cisterna – sempre nell’ambito dei servizi volti al contrasto del lavoro sommerso – i militari hanno denunciato in stato di libertà il socio accomandatario di un esercizio commerciale a via Cosimo Miccoli. I Carabinieri hanno trovato 4 lavoratori in nero.

I Carabinieri della locale compagnia hanno poi controllato altri 2 bar. Prima al corso Vittorio Emanuele e poi a Pomigliano in via Miccoli. Elevate sanzioni per un importo complessivo di 31mila euro.