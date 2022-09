Ladri rubano rubinetti dai bagni e la scuola si allaga

Ladri si introducono di notte in una scuola di Casoria e rubano i rubinetti. L’edificio si allaga e le attività scolastiche sono sospese. La rabbia dei genitori: “Non è la prima volta. Spesso ricompriamo noi il materiale didattico che rubano o danneggiano.”. Borrelli: “Scuole in balia di vandali e delinquenti. Serve più sicurezza.”

Gli alunni della scuola dell’istituto scolastico ‘Nino Cortese’ di via Bellini di Casoria saranno costretti, almeno per oggi, a saltare le lezioni. L’edificio infatti si è allagato. Non si è trattato di incidente idraulico o di distrazione ma di un attacco ad opera di ignoti.

Infatti nella notte alcuni individui si sono introdotti furtivamente nella struttura per rubare i rubinetti.

Alcuni genitori di alunni si sono rivolti al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli per denunciare l’accaduto

“La nostra scuola, la Bellini succursale dell’ Ic. Nino Cortese di Casoria è periodicamente sotto attacco di ladri questa notte sono entrati e hanno rubato i rubinetti. Come conseguenza la scuola si è allagata e i ragazzi non hanno potuto svolgere lezione. Ormai la scuola è saccheggiata è presa di mira molto spesso, manca di tutto e spesso noi genitori ci facciamo carico di spese per riacquistare materiale didattico ed attrezzature.”.

“Chiediamo ai Carabinieri che stanno indagando di identificare al più presto questi delinquenti. “- dichiara Borrelli – “Serve più sicurezza per le scuole del nostro territorio, costantemente sotto l‘attacco di vandali, delinquenti e ladri. C’è necessità di una maggiore videosorveglianza e di più agenti presenti sulle strade. Per quanto riguarda la situazione specifica in esame, chiediamo che le attività scolastiche riprendano al più presto e che quindi si intervenga celermente per rendere agibile l’edificio.” L’amministrazione comunale di Casoria è stata informata della vicenda e sta intervenendo.