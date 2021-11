Ladri all’assalto dell’Alquimia Cafè di Volla: il raid in un filmato

VOLLA – Sono stati ripresi delle telecamere i ladri che hanno dato l’assalto a fine ottobre al bar Alquimia Cafè di Volla. Una gang di malintenzionati ha provato a entrare nel locale di via Antonio Gramsci.

Come evidenziato primo ladro scende dall’auto e si avvicina alla saracinesca dell’attività commerciale in attesa dell’arrivo del resto della banda, provando a scardinare l’ingresso per avere accesso al locale.

In quel momento però scatta l’allarme Bor che li costringe alla fuga: il bottino dunque svanisce e per loro i guai potrebbero arrivare presto. Non si esclude che si tratti di una banda già protagonista di altri colpi che stanno inquietando non poco i residenti dell’area vesuviana.

IL VIDEO