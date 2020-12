La testata giornalistica “Comunicare il Sociale” compie 10 anni

E’ dedicato ai 10 anni di Comunicare il Sociale, testata giornalistica edita dal CSV Napoli, il nuovo numero dell’omonima rivista. Due lustri di comunicazione sociale, portata avanti in maniera obiettiva e onesta in un mondo in continua evoluzione e sempre distratto nei confronti del mondo del Terzo Settore e della solidarietà.

Si è deciso di raccogliere alcuni dei contributi più significativi di questi 10 anni pubblicati sulla rivista: dai compianti Andrea Camilleri, Umberto Veronesi e Margherita Hack, al sempre attuale Erri De Luca, passando per le riflessioni di Domenico Falco, presidente Corecom Campania, Ottavio Lucarelli, presidente dell’ordine dei giornalisti della Campania, e Stefano Tabò presidente CSVnet.

La rivista raccoglie anche alcune delle copertine più rappresentative di questi 10 anni di lavoro e attività.

In appendice, inoltre, il nuovo opuscolo del progetto “Volontariato Sicuro”, realizzato da CSV Napoli e Inail Direzione regionale Campania, dedicato questo mese al tema del microclima e degli ambienti di lavoro in cui sono chiamati a operare i volontari.