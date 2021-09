Riceviamo e pubblichiamo

Nola – Sarà una mattinata all’insegna del divertimento quella in programma domenica 12 settembre a Polvica e a Piazzolla di Nola.

Quattro ore interamente dedicate ai più piccoli con giochi, animazione e laboratori. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Minieri e coordinata dai due delegati, Vincenzo Iovino e Raffaele Giugliano.

In agenda un bel programma per i bambini (dalle 9.00 alle 13.00 in piazza San Vincenzo Ferreri a Polvica e nel parco giochi “Luigi Cortile” a Piazzolla) in attesa del loro rientro in classe con il suono della prima campanella.

“Guardiamo al futuro con un certo ottimismo ripartendo dai bambini, tra le fasce più penalizzate in questi mesi – spiegano i delegati Iovino e Giugliano – Quella di domenica è solo la prima di una serie di iniziative che intendiamo portare avanti per elevare gli standard di opportunità anche nelle circoscrizioni.”

“Lavoriamo in sinergia affinchè nessuno resti indietro favorendo iniziative di socializzazione pur nel rispetto delle attuali regole in termini di sicurezza. Tali iniziative – aggiungono – non possono che trovare un sostegno favorevole da parte dell’amministrazione comunale. I bambini rappresentano il futuro della nostra società, dalla loro sincerità e spontaneità arrivano i messaggi più forti e belli”.