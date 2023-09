La cultura che fa sognare, appuntamento in biblioteca per il romanzo di Martini

CASORIA. Il Comune di Casoria e l’associazione culturale “L’inedito” organizza per il giorno 3 ottobre alle 18,00, nella biblioteca comunale Mons. Mauro Piscopo, un convegno di presentazione del romanzo “La basilica in riva al mare” dello scrittore Fabio Martini. L’iniziativa intitolata “La cultura che fa sognare” apre le porte del romanzo presentato riconoscibile nella categoria della narrativa del realismo magico, dove realtà è mondo onirico portano il lettore al fantastico reale del quotidiano.

Modera i lavori Alessandra Mascia. Interveranno il sindaco Raffaele Bene, l’assessore alla Cultura Vincenzo Russo e i collaboratori artistici Manuel Rea, Carlo

Somma e Salvatore Somma.

La biografia

Fabio Martini, poeta, scrittore, fondatore e ideatore del marchio editoriale “L’Inedito”. Fondatore de L’Associazione Culturale L’Inedito. Editor, scout letterario, collaboratore di alcuni giornali e riviste, è nato a Genova nel 1959.

Appassionato partecipe della vita intellettuale sul web da oltre venticinque anni; impegnato in svariate attività culturali, vive tra Italia e Spagna, dove cura interessi di lavoro e personali, dedicandosi al mondo editoriale ed alla scrittura.

Presente in moltissime antologie, ha poi raccolto il più possibile nella sua personale attività letteraria composta dalla silloge poetica “Una prosa in versi” (in self editing) del 2010, ormai introvabile; dal romanzo “I gradini del tempo” (Ed. Cassandra) 2013; dal breve romanzo “La casa senza fondamenta” (Ed. Epigrafia) 2017; dall’antologia poetica “Terre di confine” (Ed. L’Inedito) 2019; dal romanzo “La basilica in riva al mare” (Ed. L’Inedito) 2020 (presente al Premio Campiello 2020); dal libro di racconti “Sbriciolando monumenti dal tempo” (Ed. L’Inedito) 2021. Oggi esce con una seconda silloge poetica di ampio respiro “Di rose, di sogni e di paglie intrecciate”.