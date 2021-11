Irregolarità nel Bilancio, assolto l’ex sindaco Carfora

CASORIA. Erano accusati di aver attestato falsamente il rispetto del patto di stabilità per l’anno 2012: il tribunale di Napoli Nord ha assolto l’ex sindaco di Casoria, un assessore e un dirigente al termine del dibattimento.

Ad essere liberati dalle accuse sono stati Vincenzo Carfora, ex primo cittadino di Casoria, Alfonso Setaro ex dirigente dell’Agenzia Area Nolana ed ex dirigente comunale e Valeria Esposito all’epoca dei fatti assessore dell’ente di piazza Domenico Cirillo.

Ad emettere la sentenza i magistrati della seconda sezione penale del Tribunale di Napoli Nord. A presiedere il collegio Rossella Marro, giudici a latere Giacinta Santaniello e Antonella Autorino. I magistrati hanno emesso sentenza di assoluzione con la formula “perchè il fatto non costituisce reato”. A condurre gli accertamenti sono stati i Pm della Procura di Napoli Nord, i quali chiusero le indagini nel febbraio de