Ipercoop chiuso, opposizione vuole consiglio ad Acerra. Piatto dai lavoratori

ACERRA. Crisi Ipercoop e refezione scolastica. Di questo e tanto altro si dovrà discutere nella prossima riunione dell’Assise.

Nelle scorse ore i 9 consiglieri di opposizione della coalizione X Acerra Unita hanno protocollato altre richieste in merito alla convocazione di una seduta straordinaria del consiglio comunale, dopo quanto già proposto sul tema agricoltura.

La minoranza vuole inserire altri tre punti da discutere nell’assemblea cittadina su emergenze del territorio e temi molto delicati per la macchina comunale. È stata invocata la pubblicazione all’albo pretorio tutti i dispositivi di liquidazione come scelta politica di trasparenza, rispetto del Testo Unico degli Enti locali, riduzione del carico di lavoro per gli uffici che non dovranno più rispondere alle istanze di accesso agli atti; chiesta la relazione del sindaco o di suo assessore delegato circa le azioni poste in essere sulle crisi aziendali-occupazionali del territorio, soprattutto in riferimento alla vicenda Ipercoop e la refezione scolastica gratuita per gli alunni le cui famiglie vivono condizioni di disagio economico-sociale, utilizzando il Fondo di Riserva.

Tali istanze vanno a integrare la richiesta di consiglio comunale straordinario per scongiurare l’utilizzo di territorio agricolo e verde per nuova edificazione, anche in linea con le osservazioni al Puc pervenute dalla Città Metropolitana sul territorio agricolo e per le quali il presidente del consiglio comunale Raffaele Lettieri ha 20 giorni per fornire una risposta.

“E’ indispensabile un atto di serietà istituzionale da parte di tutte le componenti: dobbiamo parlare dei temi che stanno a cuore alla città e dobbiamo farlo con la città, in pubblica assemblea” fanno sapere dalla coalizione X Acerra Unita.

Nella mattinata di oggi il consigliere Andrea Piatto si è recato al polo commerciale del centro Le Porte di Napoli per incontrare i lavoratori.