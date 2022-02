Indennità, presidente del consiglio cede adeguamento a scuole e associazioni

Acerra. Il presidente del consiglio comunale Andrea Piatto ha deciso di rinunciare all’adeguamento dell’indennità di carica e di destinare la somma a scuole e associazioni cittadine.

E’ stato lo stesso presidente dell’Assise cittadina ad annunciarlo: “Da presidente del consiglio comunale ho ricevuto oggi l’indennità come adeguata per legge. Ho chiesto il 12 gennaio se la rinuncia all’adeguamento comportasse un risparmio per il Comune.

L’importo, di poco più di 500 euro nette, tornerebbe allo Stato. Così destinerò la somma per il sostegno delle attività scolastiche cittadine e per finanziare iniziative delle associazioni territoriali non destinatarie di altri contributi.”