Incidente a Palma, muore 37enne barbiere di San Giuseppe

SAN GIUSEPPE VESUVIANO – Tante comunità sconvolte da un lutto impossibile da accettare. E’ Michele Casillo, 37enne barbiere di San Giuseppe Vesuviano la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sull’A30 Caserta-Salerno all’altezza di Palma Campania.

La vettura sulla quale viaggiava si è scontrata con un tir e il giovane padre di famiglia è deceduto sul colpo. La salma è stata sequestrata per l’esame autoptico disposto dalla Procura di Nola. Michele lascia tre figli piccoli e un grande dolore in tutto il Vesuviano.

Lo piange San Giuseppe dove era molto conosciuto per il suo salone di barbiere ma anche realtà vicine come Scafati dove si allenava regolarmente. Così lo ricordano gli amici del Crossfit: “per noi di Crossfit Scafati è un giorno triste , ci lascia una caro allievo, un ragazzo che faceva km per venire ad allenarsi da noi. Ci lascia un ragazzo buono e solare, di soli 37 anni, padre di 3 splendidi bimbi, in un incidente stradale.

Da quando abbiamo cambiato sede ti chiamavo per farti tornare ad allenare, con dispiacere mi dicevi “Antonio la strada è troppo lunga, non faccio in tempo con il lavoro”…proprio la strada ti è stata fatale.

Il box CrossFit Scafati ti piange, la tua classe delle 7 del mattino è incredula e addolorata, io come coach e come amico non posso fare altro che dedicare un WOD in tua memoria

Riposa in pace grande Mike e allenati con noi da lassù”

Addolorato anche l’amico e vicino di casa: “La morte così improvvisa e ingiusta di una persona tanto buona e onesta ci ha causato una forte sofferenza. Sei stato un grande vicino, educato e sempre con il sorriso. Quel buongiorno ci mancherà tanto, ma rimarrai sempre nei nostri cuori.”