Incidente a Madonna dell’Arco, investita dall’auto: è grave in ospedale

SANT’ANTASTASIA – E’ ricoverata in condizioni molto serie all’ospedale del Mare di Ponticelli la donna di 60 anni che ieri sera è stata investita da un’auto a ridosso del Santuario di Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 20: la malcapitata è stata centrata dalla vettura guidata da una donna che si è immediatamente fermata per prestare soccorso. La situazione però è apparsa da subito molto seria visto che la 60enne è riversa sull’asfalto e faceva fatica a muoversi.

Come riferito da Il Mattino, la 60enne è stata accompagnata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale del Mare con codice rosso e in serata la prognosi non era stata ancora sciolta. Sull’incidente indagano i carabinieri della locale stazione: dalla prima ricostruzione l’automobilista sta svoltando verso via Madonna dell’Arco e non avrebbe notato la donna che stava invece percorrendo una traversa della strada principale.