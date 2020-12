In uscita il calendario “Pulcinella 2021” di Angelo Iannelli per esorcizzare la pandemia

Riceviamo dall’Associazione Vesuvius e pubblichiamo.

Per la prima volta al mondo nasce il calendario dedicato a Pulcinella come figura umana, ideato dall’attore Angelo Iannelli, interprete del personaggio simbolo di Napoli e Acerra, il quale negli anni è riuscito a dargli un volto sociale e culturale. Un modo di riscoprire il Sorriso e la Simpatia della maschera più importante al mondo. Il progetto è stato curato nei minimi dettagli, dallo stile settecentesco, che riprende il Pulcinella con gli strumenti tipici del tempo come il putipù, la fisarmonica, il mandolino, la tammorra, la tombola, il corno ma pure la pizza, i maccaroni, l’aglio, le spadelle e un buon bicchiere di vino, da sfondo il panorama del lungomare di Napoli senza far mancare mai un “fiume” di sorriso. Un’esplosione di allegria e ironia unica quella dell’Ambasciatore del Sorriso, Angelo Iannelli.

In un anno particolare dove la Pandemia ha letteralmente sconvolto il mondo e ha portato tante vittime, lasciando un vuoto encomiabile in molte famiglie. Ovviamente, come per la prima ondata epidemica, l’ambasciatore del sorriso e della felicità è risceso in campo per continuare la sfida al Covid19. Mentre i virologi pensano ancora al vaccino, in questi giorni è stato lanciato un messaggio scaramantico con il primo calendario portafortuna targato Pulcinella, da appendere assolutamente in ogni abitazione e negozio, per augurarsi un 2021 vincente e senza coronavirus.

Il Calendario è stato realizzato dall’Associazione Vesuvius e le foto sono state scattate dal geniale fotografo Ph Vincenzo Burrone. Per la realizzazione del progetto ci sono voluti diversi mesi per realizzare la migliore perfezione progettuale. Un calendario di speranza che proietta Pulcinella sempre più vicino alla nomina di Patrimonio Unesco come bene immateriale. La presentazione del calendario avverrà prossimamente alla presenza di diverse personalità del panorama artistico, sociale e culturale, sempre che non ci siano ancora misure restrittive anti-covid.