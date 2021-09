Boscoreale – Fermati dopo un inseguimento di 4 chilometri su uno scooter a noleggio. E’ accaduto a Boscoreale nell’ambito dell’attività dei carabinieri del comando compagnia di Torre Annunziata che stanno fornendo il massimo impegno nei servizi di controllo del territorio: 95 persone identificate e 53 veicoli controllati, 5 gli scooter sequestrati.

A Boscoreale i Carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato Fulvio Titas, 29enne di Trecase e Antonio Guastafierro, 23enne del posto. Sono entrambi già noti alle ffoo e dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Titas anche per evasione visto che era sottoposto agli arresti domiciliari.

I militari li hanno notati a bordo di uno scooter mentre percorrevano via trivio archese. Indossavano abiti scuri, il casco integrale e dei guanti in lattice. La targa del mezzo era contraffatta con del nastro adesivo.

I Militari gli intimano di fermarsi ma i 2 non obbediscono. Ne nasce un inseguimento che dura circa 4 chilometri. I due abbandonano lo scooter e tentano di fuggire a piedi ma vengono bloccati poco dopo. Gli arrestati sono in attesa di giudizio, lo scooter – intestato ad una società di noleggio – è stato sequestrato.

I militari dell’arma hanno effettuato dei posti di controllo rafforzati e diverse perquisizioni alla ricerca di armi e droga all’interno del quartiere del centro storico “Provolera”.

Denunciato a piede libero un 22enne. Nella sua abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 1 fucile ad aria compressa, 1 scanner di frequenze radio, 1 rilevatore di microspie, 2 apparati GPS e 1 metal detector.

Denunciati per resistenza a pubblico ufficiale anche altre 2 persone che in due diversi episodi e a bordo dei rispettivi scooter non si sono fermati all’alt intimato dai carabinieri. Li accomuna la breve fuga ed il fatto che i militari li abbiano boccati poco dopo.