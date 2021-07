Riceviamo e pubblichiamo dall’associazione Vesuvius

Successo per il Tour la “Rinascita” di Angelo Iannelli al Clori Flower Diner di Pomigliano D’arco: cultura, Moda, musica e tanti sorrisi

Un carro armato di emozioni , quello che porta in giro per l’Italia l’ambasciatore del sorriso Angelo Iannelli con il tour la “Rinascita” cultura, Moda, musica e degustazioni , l’erede della maschera di Pulcinella , conquista sempre più consensi. Dopo le tappe a Napoli a Villa Domi ,al sindacato UGL, a Brusciano ristorante Amor Mio, a S. Elia Fiume Rapido nel Basso Lazio nella Villa Comunale e Aversa (CE) al Palazzo Cascella. Martedì 6 Luglio è giunto a Pomigliano D’arco al ristorante Clori Flower Diner in Via Mauro Leone 100 dove si presentato a partire dalle ore 18.00 il libro” Pandemia II ondata Rabbia e Confusione la sfida di Pulcinella” suggestiva la location, immersa tra fiori, oggetti di arredo, piante, stampe, candele, cuscini e ceramiche in un cocktail di colori a rendere magica l’atmosfera oltre agli assaggi di frittura, aperitivi, birra artigianale, vini, formaggi è stata la musica del sassofonista Rocco Di Maiolo e la voce viscerale di Marcello Colasurdo. Da sottolineare la bravura del piccolo Adam pomiglianese, di appena sette anni suonatore di tammorra, un talento . L’evento è stato organizzato dall’ Associazione Vesuvius in collaborazione con Clori Flower Diner. Ha moderato la serata con raffinatezza e bravura, Edda Cioffi conduttrice TV e presentatrice.

Marcello Colasurdo ( Musicista ) si è soffermato sull’amicizia con Angelo Iannelli e la figura di Pulcinella in Pandemia, affermando di esseri tutti sentinelle ambientali e amare la madre terra. Rocco di Maiolo (Sassofonista) ha duettato con Colasurdo in un siparietto dalle mille emozioni. Fabio Toscano (Attore) ha ricordato l’mportanza del cinema in questo momento e l’emozioni che si vivono negli eventi di Iannelli. Emanuela Gambardella (Giornalista) ha ringraziato l’ideatore del tour l’amico Iannelli per il suo carisma, mettendo in evidenza l’importanza di questi incontri specie in questo momento. L’accademia Maria Mauro, ha fatto sfilare nei meravigliosi giardini del Clori Flower Diner una bellissima modella , con un abito mozzafiato nero molto sensuale , rappresentante la vittoria della bellezza in Pandemia con il virus in mano.

Ha concluso la serata il king del sorriso Angelo Iannelli autore del libro e ideatore del tour con il suo slogan “la rinascita siamo noi” con un brindisi finale . Presente le telecamere TV Club Economy di Franco Capasso. Fotografro ufficiale è stato Sandro Barroso. Tra i presenti Andrea Aselli che a collaborato nella buona riuscita della serata, la blogger Daniela Del Prete, l’imprenditore Andrea Carnevale e il fotografro Vincenzo Burroso.la giornalista Monica Cito. Soddisfatti gli organizzatori, per il successo della serata e di pubblico.

L’ appuntamento con il tour la ” Rinascita” è al Gran Caffè Gambrinus di Napoli il 20 Luglio alla presenza di illustre personalità per la settimana tappa.