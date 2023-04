Il Pnrr per l’Istruzione e la Ricerca: idee, progetti, processi, fatti, risultati. Il punto della situazione e prospettive

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara interviene al seminario dello Snals-Confsal : “Agirò per la centralità della scuola, eviterò di avanzare proposte e riforme qui e là e cercherò di ottenere un aumento degli stipendi degli insegnati attraverso i Pon e i fondi Pnrr”.

Continua: “Voglio e pretendo che la Scuola venga vissuta in maniera serena ma che insegni agli alunni la responsabilità, perché la vita, al di fuori delle mura scolastiche, la vita reale e quindi la società sono difficili. La scuola deve preparare gli alunni agli ostacoli, alle molteplici difficoltà, al lavoro che non fanno sconti a nessuno. Tutto basato sul rispetto della figura dell’insegnante.

Per quanto riguarda il Pnrr, il Ministro aggiunge: “si tratta sicuramente di un’occasione da non perdere ma è è basata su grande astrattezza che purtroppo non entra adeguatamente nel dettaglio delle problematiche e ciò rende per tutti noi particolarmente impegnativo l’intervento. Stiamo comunque cercando di rimediare ad un’assenza di approfondimento della realtà“.