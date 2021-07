No Banner to display

“Il Parco Nazionale del Vesuvio è, purtroppo, da decenni sotto l’assedio dei rifiuti. Ci sono alcune zone, abbandonate a se stesse che soffrono per la presenza di siti di sversamento illegali. E’ appunto di questi giorni, – già critici sul fronte dei roghi, – “Dio o’ sape e la Madonna lo vede”, la denuncia dell’associazione PRIMAURORA che segnala la presenza di rifiuti che assediano il Vesuvio.

Povero Vesuvio, sono anni che ne parlo, in tutti i modi e nonostante ciò, non riesco a rimanere indifferente e un titolo di giornale come questo che suscita in me pensieri critici, che esprimo con rabbia e con linguaggio irriverente verso chi é causa del malfatto.

La mia terra poi e i suoi tesori mi sono oltremodo cari, anzi spesso, per la mia indole passionale, sono fonte di ispirazione, anche se devo esprimere, come in questo caso, sentimenti forti. Parlarne in rima mi viene facile, perché si tratta di un amico caro a cui viene fatto un torto… ed IL VESUVIO per me lo é!

Proprio in questo istante il rumore di un CANADAIR mi ha fatto sobbalzare e pur non vedendo né conosco la destinazione. Che peccato. il Parco Nazionale del Vesuvio deturpato dall’incuria.

– Rifiuti e discariche, uno straziante spettacolo per opera di mani criminali che non si riesce ad arginare.

Bisognerebbe salvaguardarlo ed invece lo si lascia diventare un’enorme pattumiera.

Occorrerebbero controlli continui e pene severe per gli inquinatori… certamente! ma prim’ancora ci vorrebbe UNA COSCIENZA.

Il mio pensiero critico©`

E po’ dice…

“si se scet’ o’ Vesuvio so’ dulure”…

Ma mettiteve o’ posto suojo:…

– Incendiato senza scuorno…

-offeso de rifiuti e da munnezza notte e ghjorno…

e poi vulimme dicere che tene torto…

si na’ matina ‘e chesta…

se sceta stuorto ???

Eppure, nuje senza o’ minimo rispetto…

o’ trattamm, comm fosse l’ultimo gabinetto…

Pur’io me ‘ncazzasse e vo’ confesso…

si senza creanza me’trattassero

pe’ discarica ‘e munnezza

e pur ‘e cesso.

Eccheccavolo…!!! Ma NA COSCIENZA ce l’avete?!

I miei brevi racconti… traggono spunto da fatti reali ed esprimono in formula rimata il mio RI…sentimento in modo del tutto personale per suscitare

l’ indignazione di chi mi legge.

IL MEDIANO.it, mi offre questa possibilità e ne approfitto.

Mi scuso per il dialetto, ma serve a rimarcare l’amore per la mia terra e la genuinità del suo popolo.

CiroNotaro autore per passione.©`

