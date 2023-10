I testi di Pino Daniele saranno studiati e approfonditi nelle scuole

Nell’anno scolastico in corso, gli studenti di Benevento e provincia avranno come materia di studio i testi delle canzoni di Pino Daniele.

L’iniziativa è nata da un’idea di Salvatore Palladino, Presidente dell’Accademia di Santa Sofia, che ha inviato alle scuole del territorio sannita una richiesta di collaborazione per il coinvolgimento di giovani ragazzi nell’ampio progetto artistico e formativo, che prevede anche degli spettacoli.

“Pino Daniele è un patrimonio culturale della Campania e di tutto il mondo. Ha saputo incarnare tante anime all’interno della sua musica, sicuramente quella partenopea ma tante sono le contaminazioni internazionali e le collaborazioni che ha avuto nel corso della sua straordinaria carriera. Ci sembra giusto e doveroso dare il nostro piccolo contributo affinché i ragazzi, di questa e delle future generazioni, conoscano ciò che è stato prodotto.” Ha dichiarato Palladino.

A scuola si svolgerà un’analisi dei testi delle canzoni, come si fa per le poesie. Nella fase iniziale, che si concluderà nei primi mesi del 2024, sarà fornita ai ragazzi una playlist molto ragionata di 7/10 brani capace di racchiudere l’essenza della produzione dell’artista, anche se in maniera sintetica, poiché è stata davvero molto vasta e interessante.

I referenti del progetto spiegano la difficoltà nella scelta dei testi in una produzione ampia e profonda.

“È stato difficilissimo scegliere le canzoni. Abbiamo cercato di tracciare un percorso in parte cronologico ma soprattutto esistenziale. Pino Daniele ha saputo cogliere tanti temi, che vanno dal sociale all’intimistico, quindi abbiamo cercato di raccontare, attraverso le sue canzoni più rappresentative, una dimensione umana molto sfaccettata. Questi ragazzi studiando questa musica e iniziando a cantarla, potranno sicuramente ritrovare tanto del proprio vissuto.”

“Il titolo che abbiamo dato allo spettacolo è “Yes, I Know My Way“, ci piaceva molto l’impatto plurilinguista. È molto interessante anche dal punto di vista della scrittura l’uso della lingua che Pino Daniele fa, scivolando in modo molto fluido da una lingua all’altra proprio per esprimere sentimenti ed emozioni. I brani più noti non potranno mancare, ci saranno sicuramente “A me me piac ‘o blues” e “Napul’è“, che ormai è un inno italiano più che campano.”