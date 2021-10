I Muràl a Roma per la finale del Tour Music Fest alla presenza di Mogol

Marigliano | Una giovanissima band locale è riuscita a conquistare la commissione artistica del Tour Music Fest – The European Music Contest e ad aggiudicarsi un posto per le fasi finali della manifestazione musicale che quest’anno giunge alla XIII edizione. La fase finale del Tour Music Fest si terrà nei giorni 29-30-31 Ottobre 2021 a Roma presso il Crossroads – Live Club, in cui i Muràl, domenica 31, affronteranno l’ultima sfida da sostenere per arrivare a calcare il palco della Finalissima del prossimo 14 Novembre.

Il Festival

Il Tour Music Fest nasce in Italia nel 2007 e si espande a livello europeo nel 2018 coinvolgendo molteplici realtà musicali e artistiche. Infatti, solo per questa edizione si contano circa 20.000 partecipanti. Il Festival vanta collaborazioni importanti come quella con l’Università Berklee – College of Music e con il C.E.T. (Centro Europeo di Toscolano) di Mogol. Il format – valente come trampolino di lancio per band ed artisti emergenti – si è rivelato negli anni vincente, data la partecipazione di artisti – allora emergenti – del calibro di Mahmood e Ermal Meta. I vincitori del TMF riceveranno premi importanti: un tour europeo, una produzione di un singolo con mastering presso gli Abbey Road studios di Londra ed un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica.

La Band

I Muràl sono un progetto artistico nato nel 2019, anno in cui esce il loro primo singolo: “Habits”. Nel 2020 iniziano a lavorare alla creazione e registrazione di alcuni brani inediti, avvalendosi della collaborazione di Daniele Franzese – punto di riferimento del panorama napoletano – del Dharma Recording Studio.

Il lavoro culmina – nell’aprile 2021 – con l’uscita di un secondo singolo: “Deep”.

Quest’ultimo riceve consensi tra gli addetti ai lavori, venendo inserito

nelle playlist editoriali di Spotify “All New Rock” e “Rock Italia”.

Il 19 Novembre è pronto per l’uscita il terzo singolo della band: “For You”.

La Formazione

Michele durante: voce e chitarra;

Saverio Serpico: tastiera;

Francesco Caliendo: chitarra elettrica;

Lorenzo Ferrara: basso elettrico e chitarra acustica;

Diego Varchetta: batteria.