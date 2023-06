I Coldplay sono arrivati a Napoli: la prima tappa è la pizza di Gino Sorbillo

La famosissima band inglese, Coldplay, è già arrivata a Napoli per i concerti dei prossimi giorni.

Da qualche giorno si vociferava dell’arrivo a Napoli in gran silenzio dei Coldplay, band mondiale che il 21 e il 22 giugno terrà due concerti al Maradona, tutti soldout in pochissimi minuti. Dopo poche ore dall’arrivo nella città partenopea Chris Martin, frontman della band, ha deciso la sua prima tappa: la pizza di Gino Sorbillo!

Accolto dal fratello dello storico Gino, Toto, Martin ha potuto godersi una vera pizza napoletana sul lungomare come un turista qualsiasi, ringraziando lo staff per la gentilezza e l’armonia del luogo. Sulle pagine social di Sorbillo è subita comparso un post con una foto che ritrae il momento in cui viene servita la meravigliosa pizza personalizzata.