Hashish venduto nella Villa Romana, fermato 49enne di Portici

PORTICI: carabinieri arrestano 49enne di Portici

I carabinieri del nucleo operativo di Poggioreale hanno arrestato per spaccio di droga Salvatore Vanacore, 49enne di Portici già noto alle forze dell’ordine.

Lo hanno sorpreso in via della Villa Romana, Ponticelli, mentre cedeva una stecchetta di hashish ad un cliente. In tasca altre due “pezzi” della stessa sostanza per complessivi 10 grammi.

Vanacore è finito ai domiciliari, in attesa di rito direttissimo

Vanacore Salvatore, nato Torre del Greco 15 ago 1972, residente Portici