GORI, sospensione programmata del servizio idrico: diversi comuni coinvolti tra giovedì e venerdì

Proseguono gli interventi di GORI alla rete idrica con l’obiettivo di ridurre le perdite, salvaguardare la risorsa e ottimizzare il servizio offerto alla comunità.

A tal fine, dalle ore 14:00 di giovedì 14 gennaio, alle ore 10:00 di venerdì 15 gennaio 2021, è in programma un importante intervento di riparazione sulla condotta adduttrice Sarno/Cercola (1300 l/s), presso l’impianto di S. Maria la Foce, che comporterà la sospensione del servizio idrico. Tale interruzione sarà sfruttata per intervenire anche su altri punti critici oggetto di necessarie riparazioni. Saranno impiegate in simultanea tre squadre di pronto intervento, per circa 50 addetti tra tecnici e operatori di rete, che consentiranno di velocizzare le operazioni di manutenzione, e intervenire con appropriate manovre di riequilibrio delle portate, per mitigare i disagi.

L’impiego di 15 autobotti e di punti fissi di approvvigionamento (batterie di fontanine) garantirà il servizio idrico sostitutivo per tutti i comuni interessati dall’interruzione; altri automezzi saranno destinati a garantire il rifornimento degli accumuli per le cosiddette utenze sensibili (RSA, strutture sanitarie, ecc.)

La regolare erogazione del servizio riprenderà alle ore 10:00 di venerdì 15/01/2021.

A tal proposito, si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Sono previste mancanze d’acqua e abbassamenti della pressione idrica dalle ore 14:00 del 14/01/2021, alle ore 10:00 del giorno 15/01/2021, alle utenze ubicate nelle strade e località dei seguenti comuni:

SAN VITALIANO

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Servizio idrico sostitutivo , con AUTOBOTTE, dalle 15:00 alle 24:00 del 14/01/2021 e dalle 08:00 alle 10:00 del 15/01/2021, presso:

Piazza Leonardo da Vinci

SCISCIANO

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Servizio idrico sostitutivo , con AUTOBOTTE, dalle 15:00 alle 24:00 del 14/01/2021 e dalle 08:00 alle 10:00 del 15/01/2021, presso:

Parcheggio nei pressi del Comune (vicino casa dell’acqua)

SAN GENNARO VESUVIANO

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Servizio idrico sostitutivo , con AUTOBOTTE, dalle 15:00 alle 24:00 del 14/01/2021 e dalle 08:00 alle 10:00 del 15/01/2021, presso:

1) Piazza Margherita

2) Via Napoli casa dell’acqua

BRUSCIANO

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Servizio idrico sostitutivo , con AUTOBOTTE, dalle 15:00 alle 24:00 del 14/01/2021 e dalle 08:00 alle 10:00 del 15/01/2021, presso:

1) Comparto 219 (vicino la chiesa)

2) Via Guido de Ruggiero (c/o farmacia comunale)

MARIGLIANO

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, escluse AREA PIP e località Faibano

Servizio idrico sostitutivo , con AUTOBOTTE, dalle 15:00 alle 24:00 del 14/01/2021 e dalle 08:00 alle 10:00 del 15/01/2021, presso:

1) Via Roberto de Vita (parcheggio ex-Ferrovia dello Stato);

2) Area parcheggio ex-Circumvesuviana (vicino casa dell’acqua);

3) Pontecitra – Comparto 219 (Parcheggio ASL).

Servizio idrico sostitutivo , con BATTERIA DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso:

Via Faibano civ 26.

MARIGLIANELLA

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, escluso C.so Umberto I e traverse

Servizio idrico sostitutivo , con AUTOBOTTE, dalle 15:00 alle 24:00 del 14/01/2021 e dalle 08:00 alle 10:00 del 15/01/2021, presso:

Via Madre Teresa di Calcutta (area parcheggio vicino officina meccanica).

NOLA

MANCANZA D’ACQUA NELLE SEGUENTI STRADE:

Traversa degli Albertini, Via Lagno Rosario, Via Degli Albertini, Via De Nicola, Via Trieste, Via Bosco Del Gaudio, Via Castellammare, Via L. Vetrai, Via Di Selve, Via Parrocchia, Via Palermo, Via Alessandro Manzoni, Via Torino, Via XX Settembre, Via Casalino, Via Virgilio, Via Costantinopoli, Via Manzi, Via Sepe, Via San Gennaro, Via Cantone Cimitero, Via Napoli, Via Cinque Vie, Via Pozzoceravolo, Via Vittorio Veneto, Traversa di Via Cantone, Via Ceravolo, Via XI Settembre 1943, Via Todi ,Via Simonetti, Via Corsi, Traversa Catapano, Traversa di Via Di Selve, Via Salerno, Via Cinquevie Di Selve, Via Montagnola.

Servizio idrico sostitutivo , con BATTERIA DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso:

Via Caselle civ 75.

PALMA CAMPANIA

MANCANZA D’ACQUA NELLE SEGUENTI STRADE:

Via Pozzoceravolo, Via Cinquevie Di Selve, Via Napoli.

Servizio idrico sostitutivo , con BATTERIA DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso:

Via Caselle civ. 75, nel comune di Nola.

SAVIANO

MANCANZA D’ACQUA NELLE SEGUENTI STRADE

Contrada Cerreto, Contrada Fressuriello, Contrada Pagliarella, Contrada Sirico, Contrada Strocchia, Corso Europa, Corso Italia, Corso Tappia, Localita’ Aliperti, Masseria Cazone, Piazza Emanuele Gianturco, Piazzale Ferrovia, Strada Prov. Fressuriello, Strada Prov. Furignano, Tr. III di Via Albero Lungo, Traversa di Via Garibaldi, Traversa di Via Sena, Traversa Giancora, Traversa I di Corso Europa, Traversa I di Via Molino, Traversa II di Corso Europa, Traversa II di Via Feudo, Via Ab. N. Aniello Abundo, Via Albero Lungo, Via Aliperti, Via Andrea Vaccaro, Via Antonio Nicola Stigliola, Via Arianna Romano, Via Astolelle, Via Cerreto, Via Costantinopoli, Via Crispi, Via da Denominarsi, Via Daniele Napolitano, Via Del Frasso, Via Delle Quindici Moggia, Via Emanuele Gianturco, Via Falco, Via Feruto, Via Francesco Solimena, Via Furignano, Via Giancora, Via Giovanni da Nola, Via Giuseppe Mazzini, Via Immacolata Concez., Via Leonardo Sciascia, Via Luca Giordano, Via Luigi Centore, Via Luigi Vanvitelli, Via Masseria Astolelle, Via Masseria Campana, Via Masseria Capocaccia, Via Masseria Conte, Via Masseria Crispo, Via Masseria Fabio, Via Masseria Falco, Via Masseria Feruta, Via Masseria Fressuriello, Via Masseria Giancora, Via Masseria Maglio, Via Masseria Maione, Via Masseria Napolitano, Via Masseria Ocone, Via Masseria Papicchio, Via Masseria Sbardella, Via Masseria Sciacquetta, Via Masseria Sena, Via Masseria Sirico, Via Masseria Sparacisti, Via Masseria Squarcione, Via Masseria Strocchia, Via Masseria Tommasoni, Via Masseria Tufano, Via Mattia Preti, Via Molino, Via Montagnola, Via Nola Piazzolla, Via Nola San Vitaliano, Via Olivella, Via Parrocchia di Sirico, Via Parrocchia Piazzolla, Via Penta, Via Ponte di Sirico, Via Prov. Nola Scisciano, Via San Giovanni Sirico, Via Sena, Via Servi di Maria, Via Somma, Via Sparacisti, Via StradoneVia Strettola, Via Tabacchi, Via Tappia Carlone, Via Tappia Furignano, Via Tommaso Tufano, Via Tommasoni, Via Torre, Via Traversa Sant’Erasmo, Via Vincenzo Gemito, Viale Falcone e Borsellino, Viale Fra’ Paolo Sarpi, Viale P. Girolamo Russo.

Servizio idrico sostitutivo , con AUTOBOTTE, dalle 15:00 alle 24:00 del 14/01/2021 e dalle 08:00 alle 10:00 del 15/01/2021, presso:

Piazzale Comune (nei pressi della villa comunale).

POMIGLIANO D’ARCO

MANCANZA D’ACQUA NELLE SEGUENTI STRADE:

Traversa di Via Vesuviana, Via Masseria Ciccarelli, Via Scarlatti, Via Enrico Caruso, Via Eduardo Scarpetta, Via Antonio Vivaldi, Via Fornari, Via Giuseppe Luraghi, Via Ex Aeroporto

Servizio idrico sostitutivo , con BATTERIA DI FONTANINE, per tutta la durata della sospensione, presso:

Via Passariello. civ 95 c/o bar Villa Comunale.

Eventuali aggiornamenti saranno presenti nella sezione AVVISI all’UTENZA del sito

www.goriacqua.com o potranno essere richiesti al numero verde 800-218270, gratuito ed attivo h24.

L’informazione della sospensione idrica in argomento, oltre i canali digitali, prevede l’affissione di locandine informative e la diffusione di avvisi sonori nelle località sopra indicate.