Gori presenta il quarto Bilancio di sostenibilità

Risanamento del bacino idrografico del fiume Sarno, riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione, trasformazione degli impianti di depurazione in fabbriche verdi e risparmio energetico. Sono queste le principali macro-azioni raccontate da Gori nel Bilancio di Sostenibilità 2022: il documento di rendicontazione non finanziaria in cui l’azienda risponde attraverso numeri e obiettivi anche alle sfide più urgenti dei nostri giorni. La presentazione delle attività e dei risultati conseguiti in materia ambientale, sociale ed economica è avvenuta oggi pomeriggio a Scafati, presso l’impianto di depurazione gestito da Gori, in una modalità nuova e interattiva che ha previsto l’allestimento di un percorso espositivo tematico dedicato ai principali progetti su cui l’azienda è al lavoro.

Ed è proprio nell’ottica della partecipazione che l’evento ha visto il coinvolgimento delle persone di Gori, delle associazioni, e, soprattutto, di tantissimi bambini in età scolare, che, attraverso attività ludico-formative, hanno appreso numerose buone pratiche per garantire a tutti un futuro più sostenibile. I bambini, infatti, Un’altra occasione di dialogo con il territorio e di sensibilizzazione ambientale verso le nuove generazioni, a cui hanno partecipato il Presidente di Gori, Sabino De Blasi, l’Amministratore Delegato, Vittorio Cuciniello, la Responsabile Comunicazione e Corporate Social Responsibility, Mara De Donato, insieme agli “Ambasciatori della Sostenibilità” e a tutto il personale direttamente coinvolto nei progetti.

“Il Bilancio di Sostenibilità è, per il quarto anno consecutivo, la promessa di un impegno verso il territorio, mantenuta anche grazie alle nostre persone che hanno collaborato al raggiungimento dei risultati conseguiti e alla loro divulgazione – dichiara il Presidente di Gori, Sabino De Blasi – Questo documento rende immediatamente trasparenti e misurabili le nostre azioni, poiché ci consente di analizzare i dati dal punto di vista storico attraverso un confronto con i bilanci degli anni precedenti. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile emanati dall’ONU nell’Agenda 2030 rappresentano non solo lo strumento attraverso cui rendicontiamo i progetti ma anche i valori che ispirano il nostro operato”.

Durante l’evento sono stati illustrati gli obiettivi da raggiungere entro il 2025: il disinquinamento del fiume Sarno, che prosegue grazie al programma Energie per il Sarno, e la riduzione del 50 % delle perdite nelle reti di distribuzione, grazie al macro-progetto Azioni per l’Acqua. L’azienda, infatti, è soggetto attuatore di un’importante azione di risanamento delle reti idriche e fognarie, frutto di una virtuosa collaborazione con enti e istituzioni.

“Un impegno che prosegue, volto al raggiungimento di importanti obiettivi ambientali, ma anche ad una gestione del servizio sempre più efficiente e sostenibile: 117 milioni di metri cubi di acqua depurata e circa 4 mila tonnellate di anidride carbonica emessa in meno rispetto al 2021. Condividiamo con la comunità alcuni dei risultati conseguiti grazie ad un ampio programma di investimenti e alla concreta sinergia con Regione Campania, Ente Idrico Campano e Amministrazioni Comunali: il progresso degli interventi dedicati al risanamento del bacino idrografico del fiume Sarno e la tutela delle fonti idriche, con una riduzione di 10 milioni di metri cubi di acqua prelevata”sottolinea l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello.

L’impegno di Gori è proteso anche al potenziamento del servizio depurativo in ottica di economia circolare, attraverso il progetto Rinascita Verde, grazie a cui nel 2022 è stato recuperato il 60 % dei fanghi di depurazione. Passi in avanti anche nel risparmio energetico, che oggi rappresenta un’importante leva di sostenibilità economica e ambientale. Nel 2022, infatti, grazie a importanti interventi di efficientamento, Gori ha risparmiato 8,6 milioni di kWh di energia elettrica.

“Quest’anno presentiamo il Bilancio di Sostenibilità in una modalità completamente nuova. Abbiamo creato un vero e proprio percorso di conoscenza e informazione che punta a rendere visibile l’invisibile e a mostrare, in maniera diretta, una parte del nostro operato. Puntiamo a far vivere la nostra sostenibilità in modo partecipato, condividendo con tutti gli attori sociali gli obiettivi raggiunti e realizzando pienamente il cambio di paradigma a cui stiamo lavorando da tempo, e che pone i cittadini al centro di ogni nostra azione comunicativa” conclude Mara De Donato, Responsabile Comunicazione e Corporate Social Responsibility di Gori.

Tra le attività in cui sono stati coinvolti i bambini nel corso dell’evento, anche una passeggiata nei pressi del canale Marna, recentemente risanato nell’ambito del programma Energie per il Sarno, ed uno spettacolo teatrale dedicato ai temi della sostenibilità. Gori, infatti, porta avanti diverse azioni di educazione ambientale pensate per le nuove generazioni, tra cui il progetto Gori Educational e la campagna Plastic Free per le scuole che ha visto, complessivamente, circa 30.000 studenti coinvolti.