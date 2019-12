Sono otto le persone identificate e denunciate dai carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania per la maxi rissa scoppiata in Piazza Matteotti la sera del 24 Dicembre scorso.

Si tratta di giovani di età compresa tra i 20 e i 32 anni, residenti nei comuni di Giugliano, Villaricca e Melito, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine e colpiti da DASPO.

Nella tarda serata del 24 dicembre, per motivi ancora poco chiari e verosimilmente legati all’abuso di alcoolici, i denunciati avevano dato vita ad una furiosa rissa colpendosi con calci, pugni e bottigliate. Due dei ragazzi – uno ferito alla testa con un coccio di bottiglia e uno col volto tumefatto – sono stati soccorsi dal 118 e ritenuti guaribili in 8 e 10 giorni.

I carabinieri hanno ricostruito l’intera vicenda grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti in piazza e dei contenuti postati dai giovani coinvolti sui loro profili social.

…