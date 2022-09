Giovane di Pomigliano fermato alla Cisternina con 73 dosi e portato in cella

CASTELLO DI CISTERNA: Carabinieri arrestano pusher nella “cisternina”

I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Alessandro Guida, nato nell’anno dei mondiali di calcio negli Stati Uniti e già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione in strada, tra i palazzoni della “Cisternina”, i militari hanno rinvenuto 61 dosi di crack, 9 di cocaina e 3 di marijuana. Il confezionamento nel peculiare e tradizionale metodo delle palline colorate. Un modo di preparare le dosi tipico di quel territorio.

Nelle tasche del 28enne anche 275 euro in contante ritenuto provento di spaccio.

Guida è ora in carcere, in attesa di giudizio.

GUIDI Alessandro nato a Napoli il 28 dic. 94, residente in Pomigliano d’Arco