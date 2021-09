PORTICI – A Portici fuochi d’artificio tutte le notti e cuccioli terrorizzati. M5S: “L’amministrazione comunale ignora il problema e si finge animalista”

Il Movimento 5 Stelle di Portici continua a denunciare una situazione allarmante e di degrado sociale: l’esplosione, tutte le notti, di fuochi d’artificio che terrorizzano gli amici a quattro zampe e stravolgono il sonno dei cittadini. “Stiamo denunciando questo fenomeno da anni e ci dispiace che in questa battaglia di civiltà e in difesa degli animali, non troviamo unione d’intenti con chi a questo punto definiremmo dei finti animalisti – denuncia il Movimento 5 Stelle -. Le nostre denunce partono dal 2018 ma nulla è cambiato. Denunciammo che all’esterno di un locale, dove venne costruito un marciapiede senza le dovute autorizzazioni, si organizzavano inaugurazioni sparando fuochi d’artificio e ignorando a quanto sembra tutti gli aspetti di sicurezza e tutela come la legge prevede (circ. 13 luglio 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°169 del 21 luglio 2017).

A Portici i cittadini chiedono controlli serrati, ma la situazione sembra ancora fuori controllo: “Stiamo ricevendo tantissime segnalazioni da parte della collettività e abbiamo protocollato in data 13 settembre una richiesta al primo cittadino affinché effettui una ordinanza come fatto da altri Sindaci per: 1. vietare con apposita ordinanza l’uso dei fuochi di artificio, rumorosi, non rumorosi e similari (petardi, mortaretti o altro materiale esplodente, nonché lancio di razzi, aerostati con fiamma ecc.), nel centro abitato ed in prossimità di ricoveri di animali.

intensificare i controlli in special modo circa la mancanza di autorizzazione delle Forze di Polizia. 3. perseguire severamente ai sensi delle vigenti leggi i contravventori

Ci ascolteranno?”.