PORTICI – Hashish addosso e in casa, arrestato dai carabinieri dopo doppia perquisizione. Nei guai pure l’amico.

I Carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Mario Parisi, 59enne del posto già noto alle forze dell’ordine. E’ accaduto in Via San Cristofaro.

Parisi è stato trovato in possesso di 12,8 grammi di hashish ma nella sua abitazione erano nascosti ancora 5 panetti della stessa sostanza, del peso complessivo di 253 grammi.

Il 59enne non era solo, con lui un 46enne nelle cui tasche i carabinieri hanno trovato un coltello intriso di droga. Per il 46enne una denuncia per porto abusivo di armi. Parisi è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.