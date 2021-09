NAPOLI. Lui è stato trovato, il biglietto purtroppo non ancora. Il tabaccaio che a Napoli ha sottratto a una anziana un Gratta e vinci da 500mila euro ha provato a lasciare l’Italia, ma è stato bloccato a Fiumicino dalla Polizia di frontiera in seguito all’alert diramato dai Carabinieri in tutto il territorio europeo.

L’uomo era in possesso di un biglietto per Fuerteventura (località turistica delle Canarie) ma non del tagliando vincente. I Carabinieri, subito contattati, lo hanno identificato e denunciato per furto, in stato di libertà.

L’uomo è tra i titolari di una tabaccheria di grosse dimensioni nel quartiere Stella, a Napoli, dove l’anziana si recava abitualmente. Ieri mattina la donna ha giocato dei numeri al lotto e poi ha acquistato due biglietti del Gratta e Vinci. Il primo non conteneva alcuna vincita, il secondo invece il premio massimo: la donna però, non fidandosi della propria vista, ha chiesto conferma agli esercenti. Un giovane dipendente della tabaccheria ha verificato il biglietto con l’apposito lettore ottico, poi lo ha consegnato a uno dei titolari che è fuggito.

I monopoli hanno comunque provveduto a sospendere il biglietto vincente e l’intero blocchetto da cui derivava il ticket vincente e ancora non trovato.