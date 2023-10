Famiglie sgomberate dopo rogo, lavori al via in tempi record

CASORIA. A 24 ore esatte dall’incendio che ha danneggiato 4 auto e la parte inferiore dell’edificio, sono cominciati i lavori di ripristino e messa in sicurezza della palazzina del complesso Erp di via Giovanni Pascoli coinvolta nel rogo.

Nella mattinata di giovedì il sindaco Raffaele Bene è tornato a Parco dei Pini per verificare l’inizio degli interventi, nel corso di un sopralluogo effettuato insieme all’assessore alla Sicurezza Marco Colurcio ed al consigliere comunale Rino Trojano. Nell’immediatezza dei fatti sono state trovate le sistemazioni idonee ad una parte cospicua delle 36 famiglie residenti nell’edificio coinvolto, grazie al lavoro degli uffici comunali e dell’assessore ai Servizi Sociali Marianna Riccardi, mentre le verifiche portate avanti per l’intera giornata di mercoledì dai tecnici comunali, in sinergia con l’assessorato ai Lavori Pubblici, guidato da Tommasina D’Onofrio, hanno permesso di avviare l’intervento già nelle prime ore di giovedì.

“Lavorare incessantemente e stringere i tempi è l’unico modo possibile per arrecare meno disagi possibili a queste famiglie e consentire loro di lasciarsi questa brutta vicenda alle spalle. In attesa dello sviluppo delle indagini, il compito del Comune era di fornire risposte certe ed immediate e grazie ad uno sforzo di tutte le componenti ci stiamo riuscendo” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene al termine del sopralluogo.

Al momento è prematuro sbilanciarsi sui tempi del rientro delle famiglie coinvolte, visto che le fiamme partite dal piano inferiore dove ci sono i box auto, hanno danneggiato l’impianto elettrico e la rete fognaria, compresa la colonna fecale. Un danno davvero ingente ed oggetto di un’approfondita analisi anche per le verifiche sulla staticità dell’edificio che sono andate a buon fine. Molte delle famiglie sfollate sono state sistemate nella zona di via Giovanni Amato, alcune in un’abitazione messa a disposizione dal Progetto Prins, le restanti tre in un’altra dimora. Altre 56 persone (40 adulti e 16 minori) sono state sistemate in un hotel sulla Sannitica.

“Insieme agli interventi va avanti l’operazione di ripristino della legalità per monitorare qualsiasi episodio illegale e contrastare gli abusi” ha chiosato l’assessore alla Sicurezza Marco Colurcio, presente insieme alla Polizia Locale.