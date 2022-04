Faida dello spaccio ad Acerra, i due giovani uccisi in un conflitto a fuoco

ACERRA – Due giovani sono stati uccisi a colpi di arma da fuoco la scorsa notte ad Acerra, in provincia di Napoli. Si tratta di un 22enne, Pasquale Di Balsamo, e un 21enne, Vincenzo Tortora, entrambi di Acerra e già noti alle forze dell’ordine.

Intorno all’1.30 alla clinica Villa dei Fiori è stato portato Tortora, ferito da diversi colpi di arma da fuoco di cui uno alla testa. Dopo circa un quarto d’ora il personale del 118 ha trasportato anche Di Balsamo, ferito da tre colpi di arma da fuoco: uno di questi, al costato, è risultato fatale ed è deceduto nella clinica. Tortora, in fin di vita a causa delle lesioni riportate, è stato invece trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove è deceduto in mattinata. Sull’accaduto indagano i Carabinieri del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna.

Al momento l’ipotesi presa in considerazione è quella del conflitto a fuoco tra due fazioni come confermato anche dal resoconto di Marilena Natale: “Un duello in piena regola, Come se Acerra fosse il far west. Così i due giovani poco più che ventenni,si sono uccisi tra di loro, per contendersi una piazza di spaccio. Se due 20 enni si ammazzano per ottenere il potere criminale,non è colpa solo, delle mancanze dello Stato, ma della decadenza dei costumi morali, la latitanza del ruolo genitoriale e la mancanza dei valori che ormai sono utopia.Se oggi,la nostra terra è in queste condizioni,è anche grazie all’indifferenza della chiesa che si è svegliata troppo tardi. Siamo in guerra e ognuno deve fare la sua parte.”