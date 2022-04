Esplosione a Marigliano, 40enne ustionato

MARIGLIANO – Un uomo di 40 anni è rimasto ferito nella tarda serata di ieri in seguito ad un’esplosione avvenuta in un appartamento di via Montesanto.

Il poveretto ha riportato ustioni in diverse parti del corpo ed in particolare al volto, alle braccia ed alla pancia. I primi a soccorrere l’uomo sono stati i vicini che hanno provato a tamponare le ferite in attesa dell’arrivo dei soccorritori.

Non si conosce ancora l’esatta dinamica dei fatti sui quali sono in corso indagini da parte dei carabinieri della locale stazione: testimoni riferiscono di avere sentito uno scoppio che peraltro ha danneggiato in maniera importante l’abitazione del 40enne che è stato accompagnato d’urgenza in ospedale.