Ercolano, sorpreso a rubare moto e quad in garage e arrestato

Ercolano – Carabinieri arrestano 43enne: è stato sorpreso a rubare in garage

Carabinieri in prima linea nella lotta ai furti notturni con servizi a largo raggio disposti dalla compagnia di Torre del Greco. A Ercolano i militari della stazione di Portici e della sezione radiomobile della locale compagnia hanno arrestato per furto aggravato Massimo Esposito, 43enne napoletano già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato sorpreso e arrestato mentre insieme ad altri complici stava rubando un quad ed una moto parcheggiati in un box privato nel parco edera di via Cegnacolo.

I carabinieri hanno notato dei movimenti sospetti e sono intervenuti. I ladri hanno tentato la fuga ed il 43enne è stato bloccato. Sequestrati gli arnesi da scasso di cui Esposito era in possesso. I veicoli sono stati restituii al legittimo proprietario.

Mentre sono in corso indagini per l’individuazione dei complici l’arrestato è in attesa di giudizio.