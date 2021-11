Ercolano, polizia trova 5 chili di hashish e armi a casa di un incensurato

ERCOLANO – In casa armi e droga. Carabinieri arrestano 36enne

I Carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione di armi clandestine e di droga a fini di spaccio un 36enne incensurato del posto.

Giorni fa i Carabinieri durante un servizio di perlustrazione nel quartiere Pugliano hanno rinvenuto casualmente in un anfratto dei panetti di hashish. Immediate le indagini dei Carabinieri che hanno messo in atto diverse perquisizioni nella zona del ritrovamento con il supporto del nucleo cinofili che hanno indirizzato i militari nell’appartamento giusto.

In casa del 36enne i militari hanno rinvenuto e sequestrato 5,7 chili di hashish distribuiti in 57 tavolette e 2 revolver cal. 38 con matricola abrasa. Una di queste era carica e pronta all’uso. Sequestrata anche una pistola a salve e diverso materiale per il confezionamento della droga. Con le armi anche 96 munizioni dello stesso calibro.

L’arrestato è ora in carcere, in attesa di giudizio.