Ercolano piange anche a Natale per il Covid: muore 62enne contagiato

Ercolano – Il Covid fa piangere la Città degli Scavi anche il giorno di Natale. Un 62enne ercolanese è morto in queste ore all’ospedale al San Pio di Benevento dove era stato trasportato dopo l’aggravarsi delle sue condizioni a seguito del contagio.

Nella struttura sono decedute oggi altre due persone: una 71enne di San Salvatore Telesino ed una 73enne di Campagna, in provincia di Salerno. Dopo questi tre decessi, nel Reparto di Terapia intensiva dell’ospedale sannita sono ricoverati due pazienti.

Attualmente nel reparto Covid dell’ospedale sannita sono ricoverati 39 pazienti: 21 sono sanniti (5 in Medicina Interna, 6 sono in Malattie Infettive, 8 in Pneumologia/Sub Intensiva e due in Terapia Intensiva), mentre 18 vengono da altre province (1 in Medicina Interna, q14 in Malattie Infettive, 3 in Pneumologia/Sub Intensiva.