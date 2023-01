Epifania: gli eventi organizzati dai Comuni Vesuviani per l’arrivo della Befana

Con l’Epifania si chiude il magico periodo delle Feste. Per celebrare l’arrivo della Befana, nella giornata di domani, 6 gennaio, sono previsti tante iniziative in molti comuni della Campania. In particolare, molti paesi del Vesuviano hanno organizzato eventi a tema Epifania che possano coinvolgere bambini e adulti con giochi, divertimento, spettacoli e un pizzico di tradizione, cogliendo l’occasione per far conoscere e per valorizzare i luoghi più caratteristici del territorio.

Festa dell’Epifania al Castello D’Alagno a Somma Vesuviana.

Il 6 gennaio arriva la Befana al Castello quattrocentesco di Lucrezia D’Alagno, conosciuto come Castello di Totò, a Somma Vesuviana. A partire dalle ore 10:00 inizierà la grande festa e durerà fino alle 20:00. Sarà allestito, per l’occasione, un vero e proprio villaggio dedicato alla vecchietta più amata dai bambini con musica dal vivo e animazione per tutte le età. Le sale del Castello del ‘400 apriranno al pubblico immergendo grandi e piccini in una magica atmosfera di festa. L’arrivo della Befana sarà accompagnato da spettacoli e musica live: si esibirà dal vivo anche Rocco Di Maiolo con il suo sax. “Un evento davvero bello per tutti, per le famiglie, per i ragazzi e per i bambini”, ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.

Befana Solidale ad Acerra.

Il 6 gennaio 2023, nella villa Comunale di Acerra si terrà l’iniziativa della Befana Solidale 2023, promossa dall’associazione “Nuovo Avvenire” in collaborazione con Unilpe nel Sociale, per offrire giochi e dolci ai più piccoli. Si tratta di uno degli eventi dell’Epifania partenopea pensati per regalare un giorno di festa anche ai più bisognosi. A partire dalle ore 9:00 e fino alle 13:30, nella villa situata in via Manzoni, i bambini e le loro famiglie saranno accolti dalla Befana che donerà loro giochi e calze. Non mancherà il divertimento con l’animazione. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Acerra e sostenuta da Opes Campania, Aicem, la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile locale.

La Befana in volo a Nola.

Si tratta di un’iniziativa promossa dalla galleria commerciale HYRIA SPACE di Nola. Venerdì 6, alle ore 18.00, la simpatica vecchietta con la sua scopa si lancerà dal tetto della galleria HYRIA SPACE. La Befana avrà con sé un sacco ricco di cioccolato e caramelle per i più piccoli. Il lancio della Befana sarà preceduto dalla tombolata di beneficenza in favore dell’Agop, l’associazione genitori oncologia pediatrica. Start alle ore 16.30 nell’area dei mercatini di Natale.