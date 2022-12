CRISPANO – Hanno forzato la porta di un’abitazione, appiccando un incendio. E’ accaduto la notte di Natale nel rione Iacp di Crispano.

I residenti erano fortunatamente fuori casa per trascorrere le festività con alcuni familiari. L’appartamento ha subito gravi danni, ma per fortuna non ci sono feriti proprio perchè in quel momento nessuno era in casa.

In questo momenti ci sono indagini in corso da parte dei carabinieri della locale caserma per chiarire dinamica e matrice.