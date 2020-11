Emergenza Covid in Campania, De Luca: “Chiarimento sui posti letto, non abbiamo nulla da nascondere”

Ciononostante, come si fa notare, i medici in prima linea lamentano una situazione disperata sul territorio, con presidi ospedalieri in affanno e soprattutto alle prese con una carenza di posti letto, ormai praticamente esauriti, come si evince anche dalle attese cui sono sottoposti i malati. Come se non bastasse, le immagini di queste ultime ore raccontano una situazione allarmante anche all’esterno degli ospedali, dove i pazienti vengono visitati e curati direttamente in auto. “Se aumentate i posti letto, ma il personale è sempre lo stesso, se non addirittura diminuito a causa dei contagi, mi spiegate come fate a farli funzionare in modo efficiente?”, chiede giustamente qualcuno nei commenti al post del governatore.