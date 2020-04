Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Comune di Ottaviano

“Come assessore alle politiche scolastiche del Comune di Ottaviano, per venire incontro alle famiglie, ho proposto, con l’approvazione unanime della giunta comunale di concedere un contributo economico agli Istituti comprensivi di Ottaviano per acquistare attrezzature informatiche da concedere in comodato gratuito alle famiglie che ne abbiano necessità”. Così l’assessore Virginia Nappo annuncia l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Ottaviano dedicata agli istituti scolastici del territorio. Agli istituti comprensivi ottavianesi sono stati concessi 7500 euro, che verranno utilizzati per l’acquisto di tablet o altri dispositivi informatici da dare, in comodato d’uso, a famiglie che non ne sono in possesso per oggettive difficoltà economiche. In questi giorni, infatti, a causa dell’emergenza coronavirus è necessario consentire la didattica a distanza degli alunni.

“La scuola non si è fermata e non deve fermarsi. Non si deve arrestare il processo di formazione dei nostri ragazzi. Plaudiamo al grande lavoro di dirigenti scolastici, insegnanti e personale tutto, che sta consentendo la continuità didattica, assolutamente essenziale in questa fase drammatica”, aggiunge Virginia Nappo.