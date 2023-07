Emergenza caldo, 150 blackout tra Napoli e provincia: corrente in tilt e danni in case e negozi

A Napoli e provincia da quando è cominciato il caldo torrido la rete elettrica funziona a singhiozzo e in alcuni casi interi quartieri si sono ritrovati senza energia anche per diverse ore o anche per giornate intere.

Le continue interruzioni di corrente elettrica stanno causando innumerevoli disagi alla cittadinanza e il danneggiamento degli elettrodomestici oltre che gravi danni alle attività commerciali.

Il deputato dell’alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli sta ricevendo numerose segnalazioni e lamentele dai cittadini riguardo la problematica. Particolarmente colpiti i quartieri di Soccavo, Pianura, Fuorigrotta, San Ferdinando, Chiaia e Arenella.

Ecco alcuni dei messaggi:

-“Parlo a nome di tutto il mio quartiere, in particolare della zona Sant’Anna di Palazzo. Siamo da ieri sera senza luce, senza energia. È mancata per ben 15 ore piene, è tornata alle 12:06 ed e riandata via alle 13:08 . Siamo di nuovo punto e accapo. Abbiamo (partendo da me) bimbi piccoli, poi ci sono persone malate, con gravi patologie, anziani in difficoltà. L’Enel o con altri di competenza, perché ormai nessuno più ci risponde né ci dà sostegno.”;

“E’ dalle 20 di ieri sera che non abbiamo corrente, sono ad oggi 24 ore. Siamo stremati dal caldo e tutti i cibi avariati nei frigoriferi. Abbiamo chiamato tutti, Enel, carabinieri, polizia ma nulla di nulla. Qui c’ è chi ha persone anziane o bimbi piccoli. E’ assurdo che nel 2023 ci ritroviamo così, in più con le temperature impazzite.”;

“Ci aiuti, siamo senza corrente nella zona di Posillipo. L’Enel non ci considera neppure dopo tante segnalazioni.”:

“Salve sig. Borrelli, non sappiamo più cosa fare. Io abito a Villaricca e sono diversi giorni che abbiamo più volte interruzioni di energia elettrica ma in particolare sono due giorni che manca per ore, ieri più di otto ore e oggi lo stesso. Si deve poi considerare la difficoltà di queste giornate caldissime.”.

“Solo nelle ultime ore ho ricevuto più di 150 messaggi. Sono costantemente in contatto e sto discutendo pesantemente con i vertici dell’Enel per i disservizi che stanno patendo tanti cittadini napoletani e campani a causa dei continui e prolungati distacchi di energia elettrica. Spesso il numero verde non risponde. Ai cittadini in troppi casi non vengono neanche fornite informazioni precise e questo non fa che esasperare gli animi, il che non è neanche salutare con questo caldo pazzesco che si deve affrontare. Stamattina l’Enel mi ha assicurato l’arrivo di nuovo personale da tutta Italia e di gruppi elettrogeni per fronteggiare l’emergenza. I casi più critici sono quelli dove bisognerà scavare e rompere la pavimentazione stradale perché i danni sono in cavi interrati. I disagi più gravi riguardano abitazioni di persone anziane o malate che in qualche caso non sono più in grado di uscire di casa da giorni.

Ho deciso di presentare un’interrogazione parlamentare per arrivare in fondo alla questione che non riguarderebbe solo la Campania ma anche altre regioni italiane.”- ha dichiarato Borrelli.