Elezioni, la provocazione di Peluso: “Fate vedere casellario giudiziario”

“Chi si candida deve presentare il casellario giudiziale: giusto che sia così. Ma io faccio un’altra proposta, una provocazione: il candidato presenti subito anche la dichiarazione dei redditi, dimostri che non vuole fare politica per arricchirsi e che dalla politica non sarà mai ricattato”. Così Enzo Peluso, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale di Somma Vesuviana per il centrosinistra (Partito democratico, Più Europa, Impegno Civico, Alleanza Verdi Sinistra) e capolista per Più Europa al collegio plurinominale Campania 1 – P01 alle elezioni politiche del 25 settembre lancia una provocazione.

Aggiunge Peluso. “Non ne faccio una questione di soldi: tutti i cittadini devono avere il pieno diritto di fare politica, partecipare e candidarsi. Ma è bene che nessuno entri in politica per perseguire i propri interessi e non quelli della comunità, altrimenti dalla politica sarà sempre ricattato”